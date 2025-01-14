尹錫悅彈劾案何時才能“一錘定音”？

中評社北京1月14日電／韓國憲法法院當地時間14日舉行總統尹錫悅彈劾案第一次正式辯論，尹錫悅缺席庭審。憲法法院根據韓國法律宣佈結束當天審判。第二次辯論將於16日舉行。



新華社報導，韓國輿論認為，尹錫悅之所以缺席，是擔心外出後遭到逮捕。分析人士指出，從憲法法院開始審理彈劾案到最後判決的過程相當複雜，存在諸多不確定性。朝野兩黨纏鬥膠著，韓國政局或將持續動蕩。



以人身安全為由缺席



距離尹錫悅遭國會彈劾已過去一個月，其去留將由憲法法院裁決。



尹錫悅方面1月12日表示，出於人身安全考慮，總統本人將不出席彈劾案首次正式辯論。韓國法律規定，當事人需出席正式辯論。如果當事人不出席首次正式辯論，憲法法院將宣佈結束當天庭審，確定下一次辯論日期。但如果第二次正式辯論當事人仍不出席，便可缺席審判。經過數次正式辯論後，憲法法院將擇機作出最終裁決。



此前，憲法法院已宣佈在1月14日至2月4日間就彈劾案舉行5次正式辯論。首次辯論後，後續辯論將於1月16日、1月21日、1月23日、2月4日舉行。



韓國SBS電視台稱，尹錫悅選擇不出席或因其擔心在離開總統官邸時遭到逮捕。中國吉林大學行政學院國際政治專業教授王生認為，如尹錫悅出席辯論，也有可能在現場被逮捕。



有分析認為，由於民眾對彈劾案的看法分歧很大，憲法法院未來可能在既定5次庭審的基礎上增加庭審次數。

