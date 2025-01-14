四川堅持辦案引領　整治“三資”領域問題

中評社北京1月14日電／据中国纪检监察报报道，近日，四川省西昌市川興鎮李子村公示欄前圍滿了村民，一份新張貼的徵地補償公示中顯示，前期被村幹部違規套取的112萬餘元集體土地徵地補償款已全部追回。



時間回到6個月前，西昌市紀委監委聯合市農業農村局成立專項監督組，對該市10個重點村（社區）“三資”管理情況開展提級監督。“我們緊盯重點對象、重要點位，很快發現李子村村委會原副主任依比爾合、一組原組長曲木里夫騙取村集體徵地補償款的問題線索，迅速組織力量展開調查。”西昌市紀委監委第四紀檢監察室主任黃凱說。



經查，2022年西昌市啟動西昭高速公路建設項目，途經李子村需開展徵地補償工作。依比爾合、曲木里夫利用職務便利，將村集體土地劃分到自己親屬名下，套取徵地補償款及徵地實物（附著物）補償款共計112萬餘元。最終，依比爾合、曲木里夫均受到嚴肅處理，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。



2024年5月，四川省紀委監委全面啟動農村集體“三資”管理突出問題專項整治，堅持“查、改、治”一體推進，壓緊壓實主體責任和監管責任，嚴肅糾治截留挪用、侵占私分、違規處置、失職瀆職等問題，通過開展紀法教育、完善大數據平台等方式深化源頭治理，守好村集體“家底子”，維護群眾切身利益。



四川省紀檢監察機關堅持辦案引領，認真開展問題線索大起底，全面梳理信訪舉報、巡視巡察、審計等移送的涉及“三資”領域問題線索，充分運用專項監督、提級監督、交叉檢查以及大數據篩查等方式，深挖嚴查不正之風和腐敗問題。



農村集體“三資”面廣、量大，涉及多個行業主管部門，必須壓實責任、協同發力。“我們建立完善覆蓋農業農村部門、直達市縣兩級的工作銜接機制，定期印發工作提示，督促嚴格落實專項整治要求，全面梳理排查問題並建立台賬，動態管理、對賬銷號，涉嫌違紀違法問題線索第一時間移交紀檢監察機關。”四川省紀委監委相關負責同志介紹。



實行片區協作機制，統籌縣鄉紀檢監察力量，是提升專項整治質效的關鍵之一。各縣（市、區）按照“紀檢監察室＋鄉鎮（街道）紀（工）委＋派駐紀檢監察組”思路，在調研監督、提級監督、線索處置等方面強化協作配合、優勢互補，監督聯動、案件聯查、問題聯解。