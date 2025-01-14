中評社北京1月14日電／網評：讓青年人和老年人多一些交流互助



來源：人民日報 作者：白真智



青年居民和老年居民可以相互理解、相互幫助，共同為建設和諧社區盡心出力



最近，筆者回去探望父母，正趕上社區舉行聯歡。老年人組成的合唱團贏得青年人的陣陣歡呼，青年人的吉他彈唱也引得老年人拿起手機拍照、錄像。現場氣氛熱烈、和諧，讓人感受到兩代人甚至三代人之間的其樂融融。



青年人和老年人的交融，不僅在聯歡會裡。平時，年輕的社區工作者和志願者照料老年人的生活，為他們提供各種服務；老年人也組織了自己的志願行動隊，用技能和人生閱歷，為青年人解難題、解困惑。在一個個感人畫面中，我們看到了青年人幫扶老年人、老年人幫助青年人的溫暖場景，也感受到了“代際交流”為社區治理帶來的無限活力。



社區是居民共同的家園。青年居民和老年居民可以相互理解、相互幫助，共同為建設和諧社區盡心出力。



青年人精力充沛，學習能力強。他們的知識和熱情，能為老年人帶來更多便利，成為老年人身邊的“貼心人”。除了送飯、理髮、取藥、維修這些生活上的照料，還可以幫助老年人學會使用手機等智能設備，方便他們出行、看病；提醒老年人防範電信詐騙，幫助他們守好“錢袋子”……這些幫扶讓老年人的生活更舒心，也讓一些無法時時陪伴在老人身邊的子女更安心。



老年人退休之後，空餘時間較多。特別是一些相對年輕、身體健康的老年人，有精力、有能力、有閱歷，完全可以幫助青年人。比如，發揮專業特長，開展義務診療、藝術培訓等活動，給青年人提供健康咨詢，幫助他們培養興趣愛好。青年人有熱情、有幹勁，但缺乏經驗、缺少體驗。老年人可以為他們傳授方法和經驗，解決生活上的難題，解開成長路上的心結……在給予更多理解的前提下，老年人的建議、指導會讓青年人受益良多。