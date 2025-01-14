重慶渝中區：堅持風腐同查同治清除國企蛀蟲

中評社北京1月14日電／據中國紀檢監察報報導，近日，重慶市渝中區召開國資系統“以案四說”警示教育會，該區紀委監委主要負責同志深入剖析渝中城投公司原總經理翁俊嚴重違紀違法案暴露出的問題根源，講清說透教訓警示，教育引導黨員幹部深刻汲取教訓，秉公用權、廉潔用權。



此前，渝中區紀委監委第八紀檢監察室收到翁俊有關問題線索，並逐步查清翁俊利用職務便利，在工程項目承接等方面為他人謀取利益，非法收受財物等問題。最終，翁俊被開除黨籍，按規定取消其退休待遇，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。



“翁俊案是我區目前查處的個人受賄金額最大、涉案人員最多的受賄犯罪案。”該區紀委監委有關負責同志表示。區紀委監委突出循線深挖“案中案”，堅決清除國企蛀蟲，通過領導包案、“室組地＋紀巡審”聯動，查處涉案人員33名，移送問題線索21件，追繳違紀違法款項2000萬餘元，形成有力震懾。



該區紀委監委堅持“查改治”一體推進，對查處過程中發現的問題，以工作提示、專題會商等方式及時通報案發單位，督促抓好整改。案件辦結後，向案發單位制發紀檢監察建議書，提出“履行全面從嚴治黨主體責任不到位”等6個方面15條建議，推動制定完善工程招投標管理制度等6個方面25條措施。

