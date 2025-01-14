歷史回顧：“五四”運動在香港

中評社北京1月14日電／據大公報報導，轟轟烈烈的“五四”運動影響遍及全國，特別是在北京、上海等大城市更是波瀾壯闊，然而“五四”運動當年在香港是怎樣的情形呢？一般文獻很少有記載，人們通常也不大知道。前不久看到一篇文章，名字就叫《五四運動在香港》，作者在文中記錄了“五四”運動在香港引起的反響，從中不難看出那時港人的愛國情懷。



一九一九年在巴黎和會上，日本企圖取代德國攫取在山東的利益，並竭力要將不平等條約強加到中國頭上，因此“五四”運動的主要抗議對象是日本，同時也表達對巴黎和會最終“強權戰勝公理”的失望──這使得“五四”運動的一個重要特點就是反日，而一般市民的具體表現為抵制日貨。當一九一九年五月四日北京爆發了學生運動之後，“香港的中國居民亦都義憤填膺，紛紛抵制日貨”。“在灣仔，民眾湧至日本商店門前擲石示威，高呼抵制日貨口號”；“各私立漢文學校的語文老師，亦在講壇上慷慨激昂，陳述國恥，激發學生的愛國心。同時並以提倡國貨，抵制日貨作為課文命題”；“華商則在會所集會，決議提倡國貨”；更有甚者“有些學生將家中日貨，搬到中環荷李活道及擺花街交界處，即中環警署附近，當眾燒毀，表示他們悲憤的決心。”



面對香港各界人士的群情激憤，港英當局“立即採取一系列緊急措施”，如全體警察一律停止休假，“加派武裝警察在灣仔日本商店門前及附近街道日夜巡邏站崗”，重新召集後備警察晚間巡邏當值；而日本當局則派出長門、陸奧、扶桑三艘巨型戰艦“駐泊鯉魚門外，炮口直對香港，示威恐嚇”。



不過港英當局的警戒措施和日本政府的軍事恫嚇，並沒能阻止香港民眾的抗日愛國熱潮：學生們“籌辦夜學”進行文化啟蒙和民族主義教育；工人們則“逐漸團結起來組織工會”，形成了新的社會力量──經過了“五四”愛國運動“洗禮”的香港，已然是一個與此前不一樣的香港。