干預選舉案報告發佈　特朗普批檢察官精神錯亂

中評社北京1月14日電／美國司法部14日凌晨發佈一份特別檢察官調查報告，稱如果特朗普沒有在2024年美國總統選舉中勝出，他將在推翻2020年美國總統選舉結果聯邦案審判中被定罪。特朗普回應稱此案檢察官“精神錯亂”。



新華社報導，這份報告的署名作者是日前從美國司法部離職的特別檢察官傑克·史密斯。史密斯此前負責特朗普涉嫌推翻2020年美國總統選舉結果案和不當處理政府機密文件案的聯邦調查和訴訟。特朗普在這兩個案件中均受到刑事犯罪指控。



史密斯在報告中稱，特朗普煽動“國會山騷亂”，還故意散佈關於2020年美國總統選舉舞弊的虛假敘事。史密斯寫道：美國司法部認為美國憲法禁止繼續起訴總統，這一點是明確的。如果不是特朗普勝選並即將重返總統之位，特別檢察官辦公室認為，可採納的證據足以在審判中對其定罪。



特朗普隨即在社交媒體上進行回應，炮轟史密斯“精神錯亂”。特朗普寫道：史密斯是一個差勁的檢察官，無法在2024年美國大選投票日前讓他手中的案件得到審理，而我在選舉中大獲全勝。



2024年美國總統選舉結果出爐後，史密斯向美國聯邦法院遞交材料，放棄指控特朗普。史密斯在文件中表示，美國憲法規定，候任總統就職前，針對其的刑事訴訟應終止。司法部根據這一規定作出放棄訴訟程序的決定。特朗普將於本月20日宣誓就職美國總統。