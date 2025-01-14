中日執政黨交流機制第九次會議達成多項共識

中評社北京1月14日電／1月14日，中日執政黨交流機制第九次會議在北京舉行，中國共產黨和日本自由民主黨、公明黨代表出席。



新華社報導，雙方認為，中日執政黨交流機制2006年舉行首次會議以來為推動中日關係發展發揮了重要政治引領作用，歡迎該機制會議時隔6年3個月重啟並再次舉行。



雙方圍繞“大變局下中日關係——執政黨的使命和擔當”這一會議主題，就世界動蕩變革背景下中日兩國為維護以國際法為基礎的國際秩序應當承擔的重要責任和發揮的作用進行了坦誠交流。雙方就增進相互信任、擴大人文交流、深化互利合作進行深入討論，坦率交換了意見。



雙方同意按照兩國領導人指明的方向，堅持中日四個政治文件確立的各項原則，共同努力全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。為此，兩國執政黨將繼續加強對話。



雙方確認無論中日關係面臨何種局面，都要保持密切對話溝通，加強兩國政黨、政要及青年政治家交往，增進相互理解和信任，為改善發展中日關係，構建建設性、穩定的中日關係夯實政治基礎。



雙方圍繞福島核污染水排海和日本水產品進口等問題交換了意見，同意推動落實兩國政府達成的共識，加速溝通和磋商，妥善處理各自關切。



雙方確認繼續通過執政黨交流推動兩國務實合作取得成果，原則同意今年秋天在日本舉行中日執政黨交流機制第十次會議。