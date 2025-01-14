阻攔執行尹錫悅逮捕令　韓總統警衞處底氣何來

中評社北京1月14日電／本月3日，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）對被停職總統尹錫悅執行逮捕令時遭總統警衞處阻攔，雙方對峙數小時後未果。目前，警衞處處長朴鍾俊辭職，韓國法院以涉嫌妨礙執行特殊公務為由發佈針對代行處長職權的總統警衞處次長金成勛的逮捕令。



新華社報導，據韓國媒體推測，公調處將於15日凌晨再次執行對尹錫悅的逮捕令，預計仍將遭到總統警衞處抵抗。總統警衞處是何機構？有何職權？圍繞警衞處引發何種爭議？



是何機構



韓國總統警衞處負責總統警衞工作，承擔保障總統絕對安全的職責，也是韓國唯一的警衞專職國家機構。



關於總統警衞處的組織、職務範圍等事項，由單獨制定的《總統等的警衞相關法律》作出規定。總統警衞處所屬的3級以上公務員為高級公職人員，屬於公調處的調查對象。



韓國總統警衞處的前身為1949年的景武台（現青瓦台）警察署。1963年朴正熙就任總統後，創立青瓦台警衞室，總統警衞從由警察負責轉為直屬於總統，警衞室實際上承擔了“總統親衞機構”的功能。



李明博政府時期，警衞室被劃歸總統秘書室管理，改稱總統府警衞處。朴槿惠政府時期，該機構重新升級為總統警衞室，到文在寅政府時期，警衞室再次降為警衞處。



不過，無論名稱是警衞室還是警衞處，其作為總統直屬機構的基本框架始終未變，警衞處首長的任命是總統的專有權力。

