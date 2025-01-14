半導體產能過剩?全球投資額減95億美元

中評社香港1月14日電／全球10家主要半導體企業2024年度的設備投資額為1233億美元，較上一年度減少2%，比初期計劃下調約95億美元。將是連續2年同比下降。需求主要集中在人工智慧(AI)領域，而純電動汽車(EV)領域則停滯不前。受各國半導體振興政策推動，提前投資取得進展，產能也出現過剩跡象。



日本經濟新聞社（中文版：日經中文網）匯總了美國、歐洲、中國大陸、韓國、台灣和日本的10大半導體企業的設備投資計劃。2024年6～9月發佈財報的企業根據最新的業績計算，在製造方面進行合作的鎧俠控股和美國西部數據則按1家企業計算。2024年度的投資計劃截至5月為增長6%至1328億美元，但此次匯總的數據下調了約95億美元。



受新冠病毒疫情下的宅家需求的反向影響，2023年智慧手機和個人電腦等半導體的需求急劇下降。中國經濟也陷入低迷，各企業抑制了2023年度的投資。預計2024年度行情有所復甦，制定了樂觀的計劃。



美國英特爾將設備投資規模縮減至250億美元，比預計超過300億美元的初期計劃減少了2成以上。英特爾2024年7～9月的最終損益虧損166億美元，按季度計算創出歷史新高，不得不加快重振經營。虧損因2021年涉足的半導體代工業務而擴大。



韓國三星電子將2024年的半導體投資定為350億美元左右，比上年減少1%，比當初預測下調了20億美元左右。這是5年來首次出現同比下降。個人電腦和智慧手機需求低迷。在AI用高頻寬記憶體（HBM）的開發方面，韓國SK海力士領先。



在歐美等地，純電動汽車的需求下降，抑制投資的動向也擴大到車載半導體投資。



用於純電動汽車等的功率半導體的最大企業德國英飛凌2024財年（截至2024年9月)的設備投資額減少8%，降至29億美元。而在2023年11月時，預計投資增長11%達35億美元，創出歷史新高。



各國將半導體定位為重要物資，從2020年前後開始擴充補貼和稅收減免等振興政策，不斷強化生產體制。中國企業也以中美對立為背景，舉官民之力推進鉅額投資。



業界團體SEMI的數據顯示，目前世界半導體工廠的開工率為70%左右，低於被視為健康性標準的80%。半導體需求低迷加上產能過剩，各企業不得不調整2024年度的設備投資。



另一方面，抓住AI半導體需求的企業正在進行積極投資。世界最大的代工企業台積電(TSMC)將投資超過300億美元，提高AI半導體的產能。台積電幾乎壟斷了美國英偉達的圖形處理器(GPU)生產。在截至2028年的5年裡，SK將向半導體業務投資約103萬億韓元(746億美元)，增產AI用存儲晶片等產品。



英國調查公司Omdia 的南川明指出，“中國的新工廠投資速度正在放緩，2025年全球半導體投資減少的可能性也很大”。