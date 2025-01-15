張榮恭：沒有一中原則 何來對話條件？

張榮恭。 中評社台北1月15日電（作者 張榮恭）即將離任的美國駐中國大使伯恩斯接受美國權威期刊“外交事務”專訪表示，他在任內不斷敦促中國大陸應與民進黨政府對話，並以和平方式解決兩岸分歧。與此同時，海基會秘書長羅文嘉在新一年的首場背景說明會喊話大陸海協會應與海基會恢復例行往來；海基會董事長吳豐山於去年最後一天也作出了同樣呼籲。



伯恩斯究竟是內行人講外行話，或者出自為民進黨政府說項，外界不得而知，但是外界應瞭解美國與中國的邦交，就是建立在其一個中國政策和中國大陸的一個中國原則之上；若無一個中國作為政治基礎，雙方必然無法建交。也就是說，中美關係從來就不是沒有條件的，兩岸之間何其不然？況且按照台灣現行的法律和體制，兩岸一直都在一中架構當中，愈躲就愈曝露“台獨”性質，何來兩岸對話的條件？



美國若是期待中國大陸無條件和民進黨政府對話，而後者又走“台獨”路線，無異於要求大陸接受“台獨”政權，此種期待便完全脫離現實，幻想過頭。當前民進黨政府亦為如此，即希冀以拒絕正視一個中國、否定九二共識的立場，謀求恢復兩岸協商機制，這同樣不切實際，毫無實現的可能。



全球183個和中國大陸建交的國家，均以一個中國作為雙方根本性的政治基礎，無論這些國家對台灣地位的表述是承認台灣為中國的一部份或認知中國大陸主張台灣為中國的一部份，仍都同意不與台灣發生官方關係，此即一個中國的要素。而迄今尚與台灣保持“邦交”的12個微小國家，也都未與中國大陸發生官方關係，這也是一個中國的體現。因此，世界上並未出現被承認的“兩國中國”或“一中一台”，遑論“台灣獨立”。

