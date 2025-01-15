快評：一再提案“罷韓”　綠營圖什麼？

中評社快評／賴清德邀約韓國瑜16日喝咖啡，民進黨團14日卻又在“立院”程序委員會再度提案改選“立法院長”，結果遭藍白聯手擋下。本月3日、7日，民進黨團已兩度遭遇同樣失敗，卻一而再、再而三提案“罷韓”，究竟圖什麼？



很多人認為，賴清德和民進黨團總召柯建銘在演唱雙簧的戲。正常情況下，既然賴清德喊出“團結朝野化解分歧”，又邀韓國瑜喝咖啡，就不該同時高舉罷免大刀。“朝野和解”形同政治詐騙，難免遭人質疑。



從近期柯建銘的言行可看到，他是鐵了心要推“雙罷”，不要和解的。柯建銘13日稱，韓國瑜一定要離開“立法院”，不離開就是“國家”的災難，民進黨團會窮盡所有方法讓韓國瑜離開。柯建銘認為，罷免韓國瑜有兩個途徑，第一是按照“立法院”正副院長選舉辦法第8條，民進黨每天提案“罷韓”；第二個方法是通過“國會”改選，讓韓國瑜自然下台。



《美麗島電子報》董事長吳子嘉13日分析，柯文哲已經坐牢，藍白合的架構成形，柯建銘拚命打韓國瑜，因韓是深綠仇恨值最高的，柯建銘用打韓國瑜來培養深綠的仇恨值，這樣的結果“對賴清德2028沒有壞處”。



國民黨“立委”賴士葆認為，提案改選“立法院長”，柯建銘好像樂在其中；民進黨默許、形同鼓勵綠色公民團體發動罷免在野“立委”，讓社會動盪不安，念茲在茲的就是要讓執政黨奪回立法權，可以全面執政。



也就是說，推“雙罷”、唱雙簧，為的都是政黨利益，不以民生為念；邀喝咖啡太虛假，談團結朝野化解分歧根本像天方夜譚。只是提案“罷韓”一輸再輸，柯建銘、整個民進黨最後又能撈到什麼？！