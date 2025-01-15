網評：為何美國從未停止其對外霸權的腳步？

中評社北京1月15日電／網評：為何一團糟的美國卻從未停止其對外霸權的腳步？



來源：中國日報網 作者：羅傑



（Michael Beckley）近日在歐洲《外交事務》網站刊文指出，近年來，美國在國內“一團糟”的情況下，從未停止其“超級大國”的對外霸權腳步。這座“紙牌屋”的實力掩蓋了其搖搖欲墜的根基，聯邦政府陷入僵局、公眾信任度下降等現象都是民眾基石上正在蔓延的裂痕，將不可避免地破壞美國財富和權力的支柱。



貝克利提到了一些現實情況：三分之二的美國人認為國家正走在錯誤的道路上；民眾對政府的信任度下降了一半，從2000年的40%降至如今的20%；美國國會兩極分化達到了重建以來的最高點，針對政客的暴力威脅也大幅增加；還有人認為，美國正處於內戰的邊緣……



文章指出，美國的分權體制使得優先事項多種多樣，除非有明確的“現實危險”迫使美國團結一致。因此，外交政策經常成為黨派之間的角力，為了贏得政治分數，各種問題被拋來拋去，而嚴重的威脅則被忽視，直到它們爆發。在這種國內背景下，近幾年，美國這個“超級大國”的霸權腳步仍遍及全球能源、金融、市場和技術等領域，在全球範圍內擴張其所謂的“盟友”，但自身的通貨膨脹、巨額債務和生產率疲軟依舊是令人嚴重關切的問題。



與此同時，美國這些對外實力擴張也帶來了兩大弱點。它們加深了城鄉間的鴻溝，加劇了經濟差距，並助長了政治兩極分化。其次，美國野心勃勃地在海外追求一系列利益，而它的“疏離感”與全球參與之間的矛盾導致了一種空洞的國際主義，美國試圖在世界舞台上發揮領導作用，但往往缺乏充分實現其目標的資源，無意中助長了代價高昂的衝突。這些弱點——國內分裂和戰略無效——共同威脅著美國的穩定與安全，形成了決定其力量的雙重性。