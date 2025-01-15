韓國警方否認逮捕總統警衛次長

中評社北京1月15日電／據新華社報導，韓國警方15日表示，正在嘗試對被停職總統尹錫悅、總統警衛次長金成勛等人執行逮捕令，但截至目前尚未有人被捕。



韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）和警方人員15日凌晨抵達總統官邸，嘗試再次執行對尹錫悅的逮捕令，同時執行對代行總統警衛處長職權的金成勛等人的逮捕令。



當天早些時候，韓國媒體報導，金成勛已被警方逮捕。