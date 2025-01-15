美國決定將古巴從“支恐”名單中移除

中評社北京1月15日電／據新華社報導，國白宮新聞秘書讓－皮埃爾15日發表聲明說，總統拜登已通報美國國會，決定將古巴從美國認定的“支持恐怖主義國家”名單中移除。古巴外交部當天發表聲明說，拜登政府此舉是一個“有限”的決定，但“方向正確”。



讓－皮埃爾在聲明中說，拜登還通報國會，將撤銷前任總統特朗普於2017年制定的一項對古巴制裁措施，取消對某些古巴個人或實體與美國個人或實體進行交易的限制。



白宮高級官員當天早些時候在一場媒體吹風會上表示，美國政府已完成評估並認為，“沒有確鑿證據”顯示古巴目前致力於支持國際恐怖主義。



另據美國媒體分析，不排除候任總統特朗普重返白宮後推翻拜登上述決定的可能性。



古巴外交部當天在其官網發表聲明說，拜登政府此舉是一個“有限”的決定，但“方向正確”，符合古巴政府與人民一貫和持續的呼聲。古巴將繼續反對和揭露美國對古巴實施的經濟戰、干涉項目和虛假宣傳活動等，同時願在對話和互不干涉內政的基礎上，與美國發展相互尊重的關係。



1959年古巴革命後，美國政府對古巴採取敵視政策。1962年，美國對古巴實施經濟、金融封鎖和貿易禁運。2017年特朗普政府上台後，美國不斷升級對古制裁措施。2021年1月11日，即將卸任的特朗普政府以“古巴為恐怖分子提供庇護、干涉委內瑞拉和地區事務”等為由將古巴列入“支持恐怖主義國家”名單。