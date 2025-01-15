為何特朗普執著比特幣？

特朗普再度當選美國總統後，比特幣升勢凌厲。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月15日電／據大公報報導，特朗普在1.0時期還曾是加密貨幣的懷疑論者，而在2.0時期轉變為了“將美國打造為地球加密貨幣之都”的積極倡導者，一個主要原因是MAGA（讓美國再次偉大）主義者需要一個備選方案來保持美元的霸權地位，比特幣被賦予了超越技術發展的特殊使命。



特朗普為了擺脫未來的滯脹挑戰，寄望於通過人工智能（AI）提高財政效率和全要素生產率，但如果AI未能實現預期效果，赤字貨幣化將加快“去美元化”的進程。在過去的兩年裡，黃金已經作為去美元化的受益者，而成為投資者的心頭好。



但是MAGA主義者不能容忍美元的貨幣霸權受動搖，因此特朗普需要一個備選方案來維持美元的地位。這個備選方案必須是美國可以控制和施加影響的，黃金大概率已經在選項之外，而以比特幣為代表的加密貨幣可能還有機會。但貨幣的本質是信用，如果沒有信用，那就注入信用。



維護美元霸權地位的工具



重返白宮的特朗普已經意識到，如果不解決美國財政的效率問題和製造業生產的效率問題，美國經濟將愈來愈依賴赤字貨幣化，一旦突破了某個臨界點，債務螺旋將會出現，美元的霸權地位將被加速削弱。因此，特朗普第二任期的執政理念非常清醒，要通過AI讓美國脫離滯脹的軌道，維持美元全球公認的儲備貨幣地位。在這一進程中，馬斯克將扮演重要的角色，所以特朗普提升馬斯克的政治地位，成為他身邊最重要的人物，而馬斯克已經對美國政府預算法案產生了直接影響。



一旦馬斯克主導的效率改革失敗，美元不僅相對於黃金貶值，甚至可能進一步動搖美元作為全球儲備貨幣和主權信用貨幣的地位，雖然短期內概率很低，但這種動搖往往是在某個時刻突然加速的。歷史上，大國地位的更迭往往會經歷漫長的並行和競爭時期，最終權力的更迭則在短時間內完成。因此，特朗普需要制定一個Plan B（備用計劃），保住美元的地位，以應對AI技術未能實現提高生產效率、減少財政赤字、降低通貨膨脹，以及縮小貧富差距的情況，而這個備選方案就是比特幣。