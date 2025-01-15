內地樓市有望兩年內回穩

很多內地房企已順應市場規律，開始適應發展新模式，建好房子、交現房、降低杠杆。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月15日電／據大公報報導，從2021年7月開始並持續至今的調整，是內地房地產發展進入新的發展階段的重要過渡，未來行業發展將完全不同於過去20年。筆者相信，在未來一兩年內，內地主要城市的房地產市場基本上都可以實現止跌回穩，三四線城市需要的時間要長一點。



目前來看，房地產行業遇到的最困難問題是有效需求不足，市場出清仍不徹底。2021年，內地新建商品房銷售面積為17.94億平米，而2024年預估衹有10億平米左右，3年下降幅度可能達到44%，這意味著行業產能大量﻿閑置。即使房地產行業本身進行了調整，縮小了規模，但是過去房地產發展高峰期積累的土地仍然面臨較大去化壓力。



中國指數研究院的數據顯示，2014至2023年成交的土地規劃建築面積達212.95億平米，但成交商品房面積僅147.08億平米，仍然有65.87億平米的潛在庫存空間。要緩解上述問題，只能多管齊下：



首先，在市場下行期，必然有大量土地﻿閑置，地方政府要依法依規予以收回，還要嚴格限制供地，根據去化周期確定土地供應節奏和規模，維持土地市場穩定。應繼續引導和加快推進房企退出與轉型，減少供應以抑制供給過剩，提升住房質量，為老百姓蓋好房子。



其次，進一步擴大需求。例如，對首套房、多孩家庭購房等剛需購房加大優惠力度，包括稅收、貸款利率等多個方面；更要想方設法提升居民收入，改善預期，降低房價收入比；繼續推進地方政府收儲力度，支持市場回穩。



再次，加大結構性去化力度。商辦用房的去化壓力更大，建議更改商辦用房的供應方式，限制超額供應，地方政府宜結合城市發展趨勢、人口流動、經濟總量、產業特徵等，前瞻性地對商辦空間進行合理規劃。適當簡化和降低商業用房交易環節稅費，加速去化。也可考慮將一些符合標準的商業與公辦用房改建為租賃住房。