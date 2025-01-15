提升公屋轉流率　增加社會流動

中評社北京1月15日電／據大公報報導，筆者算是香港資助房屋政策的首批受益者，經常笑說自己是“徙置區的第一代嬰兒”。在未出世之前，父母曾被包租婆趕走，亦曾住過全屋漏水的石屋，徙置區令到難民有了穩固的安樂窩。在筆者就學階段，父母安慰道：“現在努力讀書，將來工作之後即使世界艱難，仍可以選擇購買居屋居住，將來可以有自己的家庭”。少年時期並沒有前路茫茫的感覺，因為知道有居屋政策。筆者覺得香港要重拾這種對未來的安全感。



筆者之前撰文指出，簡朴房的概念有瑕疵，但對於特區政府聽取意見的態度有信心，未夠完美可以作出修正。最近房屋局局長何永賢咨詢地產代理界有關簡朴房的意見，因為筆者所屬的商會主要是中小型地產代理行，同時亦沒有經營㓥房業務，本來沒有打算參與及發表意見，但現階段聽到一些觀點是市民仍擔心，筆者認為需要給予意見令特區政府做得更好，所以出席是次會議，並給予兩點意見：



1）筆者關注管制㓥房會否令到成本上升，配合香港租金的上升軌，會否成為一個不好的化學反應。根據差餉物業估價署資料，歸納後得出兩個數據值得參考，第一是過去兩年（2023年至2024年11月）住宅租金上升約11%，第二是截至2024年8月的㓥房租金對比同年年初上升約8%，但首5個月沒有明顯上升，而有關資料是截至8月，即是說3個月已經升了8%，這個短暫的數據雖未必可以作准，但有關趨勢必須要留意。



2）簡朴房可以容納的住戶人數很大機會受其最低面積（不少於8平米）所影響，變相容納的人數少了，特區政府有否為這個情況作出準備？筆者看到公屋轉流率低，以往長期衹有1%左右，最近為約1.9%，仍未合乎公屋最少3%至5%的轉流率，即是轉流率不足正正是影響資助房屋的等候者，包括居住㓥房的人，所以筆者一直認同針對公屋做回合適的轉流率，不應該被霸占從而影響整個房地產鏈的運作。



會議過程中，局方就簡朴房的八大要求作出解釋。筆者亦聽到局方對整個房地產的轉流率十分關注，而且是有概念去重新將斷裂的轉流率作修補。<nextpage



糾正“公屋住一世”觀念>



轉流率不足令到本港的房地產作出畸形的運作，轉流率概念已被荒廢了近20年，現時被重新重視是令人感到鼓舞。處理公屋富戶其實是處理轉流率的問題，民間有一種錯誤的觀念是教人“公屋住一世”。



住公屋的確是有很多“著數”，尤其是特區政府過去曾經容許公屋住戶缺乏上游的年代，但問題是住公屋令到人生少了一個重要的資產，這是後果嚴重的。缺乏上游不單只影響人生，亦會令到市場缺乏上游動力，最後不斷循環會令到整個社會缺乏上游動力。市場成交量於是萎縮，衹有一些非主流的人士出來買樓，同時也太依賴一手住宅供應，那自然令財富集中在大財團。



轉流率回復正常不但令社會有向上游的力量，而且令成交增加，市場上也不會過分集中於新盤，財富分配平均，解決㓥房問題同時解決轉流率才是真正解決香港深層次問題，房屋局的決心和細致的概念令市民重拾不少信心。