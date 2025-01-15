大額招標在即　信創板塊成A股機遇

中評社北京1月15日電／據大公報報導，港股昨日強勁反彈，除了關稅傳聞帶起市場情緒，人民銀行行長潘功勝在亞洲金融論壇上所作的政策性宣示，也是功不可沒。他在致辭時說，國家將大幅提高外匯儲備在香港的資產配置比例，為香港的金融發展開辟更加廣闊的空間。雖然並沒有公開披露可供投資的外匯儲備具體金額，但公共資料顯示，截至去年12月末，外儲餘額為3.2萬億美元。足以說明，國家建立強金融的路上，香港的角色十分重要。



港股A股氣氛好轉



說到關稅傳聞，其實也是舊瓶新酒。特朗普所謂遞進式增加關稅，和較早前《華盛頓郵報》有關分階段增加關稅的報導，有異曲同工之處。不同的地方，後者刊出後不久，就被官方正式否認，對市場的影響僅數小時，而且發生時間是在港股收市階段。這一次未被否認，又逢開市時段，港股、A股自然不會浪費一次大反彈的子彈。



A股、港股分別上升2.5%和1.8%，證明關稅進展對市場情緒的重要性。特朗普下周一入主白宮，美國媒體一再傳出關稅縮水新聞，相信不是空穴來風，新政府的財政團隊需要在多個互相矛盾的政策目標中，找到一個平衡點，方能力保美股的平穩過渡。從這一點看，市場對關稅的恐懼，可能有些過頭。而今年如果出現第一個市場機會，或來自市場對關稅的預期差。



翻看年初以來所關注的個股，發現一半以上已跌去了幾個百分點，所涉及的行業包括內房、AI應用、電訊、電力等，其中最受傷的超跌20%以上，所幸這類股份買入價較低，中長期向好，故未構成心理壓力。而小部分錄得正收益的個股中，有內地芯片、柴油機、銅生產龍頭，也有AI應用等。