美遇天災兼內政亂　大戶資金挪移

中評社北京1月15日電／據大公報報導，周二A股及港股在大部分人毫無心理準備之下，即市一路走高，出現了強大拉升的動能；其中以A股的氣勢最盛，完全表現出筆者最近不斷強調強於港股的勢頭，A股全天超過5300只個股上漲，以四個指數的單日表現計，那更是狂牛的表現（北證50指數漲超10%，滬綜指升2.5%，深證指升3.77%，創業板升4.71%），整個市場似是在大牛市中運行呢！場內氣氛已由近半月的極度悲觀一下子改為對後市滿懷希望！



A股港股強勁反彈先套現



港股在中段也乘著A股的超強勢衝上19300點之上，唯後勁不太足夠（市場擔心外圍的市況及強美元的影響），恒生指數最終收19219點，不少熱門股都未能於最高位站穩，場內的氣氛也未如A股般樂觀。



總括而言，本欄目上數期指出的支持位（滬綜指3150點及恒指18800點）已被成功驗證，並發揮了強大的支撐力量，由此亦適逢其時，觸發了巨大的抽升量能，成就了這一次強大的反彈！



當然，筆者過去近半個月在低位密密有序地增倉撈貨的堅持，也收到了豐碩的短期收益，無論A股還是港股都收穫滿滿；同時，也不浪費這個難得個突如其來的富貴，於周二A股收市前就把約50%的貨先套利止盈，先穩固2025年的開門紅局面，再更好地去籌謀後市。