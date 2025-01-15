以人文交流為大變局下中日關係提供助力

中評社北京1月15日電／據新華社報導，1月14日上午，中日執政黨交流機制第九次會議在北京舉行。出席會議的兩國執政黨代表認為，人文交流是增進互信、加深友誼的重要途徑，期待中日兩國執政黨進一步推動民心相通，為構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係提供人文支撐。



此次會議由中國共產黨和日本自民黨、公明黨共同舉辦，雙方圍繞“大變局下中日關係——執政黨的使命和擔當”主題進行了交流。



2024年11月，習近平主席同石破茂首相在利馬舉行會晤，雙方同意按照中日四個政治文件確立的原則和方向，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，明確了雙方今後努力的方向。



此次會議上，中日兩國政黨代表表示，當前，中日關係處於改善發展的關鍵時期。雙方正以兩國領導人重要共識為指引，構建建設性、穩定的中日關係。一段時間以來，中日各層級交往互動更為密切，這其中，人文交流和文明對話有助於進一步拉緊彼此紐帶，為兩國關係發展營造有利氛圍。



中共中央對外聯絡部部長劉建超表示，加強人文交流、增進相互信任，是解決中日相互認知問題的一把關鍵“鑰匙”。期待兩國媒體積極傳播客觀公正的信息，營造健康理性的民意環境，助力兩國在正確認知基礎上和睦相處，實現相互欣賞、相互成就。他歡迎日方記者多到中國進行採訪，把真實的中國介紹給日本民眾。



日本自民黨幹事長森山裕說，日中關係的基礎是民間交流。不論兩國關係處於何種狀態，人文交流都不能中斷。“要構建契合新時代要求的建設性、穩定的日中關係，兩國國民之間的理解與信任必不可缺。”