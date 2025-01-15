舊換新成內需動力　美的上望92元

美的集團（00300）（圖片來源：大公報） 中評社北京1月15日電／據大公報報導，內地家電以舊換新補貼政策成效顯著，中央已提早延長及擴大範圍，相關行業勢將受惠，板塊龍頭之一美的集團（00300）前景值得看高一線，近期股價走勢相對較強，不妨趁低吸納，中線可望重返百元大關。



自2023年起，美的實施海外戰略轉型，從原始設備製造商（OEM）為主明確轉向為原品牌製造商（OBM）優先，在品牌出海、渠道拓展、電商增長、服務提升等四大領域多管齊下，並於海外市場建立完善的線上線下銷售網絡，不斷深化數位銷售平台“美雲銷”的滲透，令海外收入占比持續提升。



此外，美的早年連續收購日本東芝家電業務、意大利中央空調企業CLIVET、美國吸塵器企業EUREKA、德國KUKA集團等，建構起全球研發、製造及銷售網絡，在海外擁有17個研發中心、21個海外生產基地。



雙引擎成長 估值吸引



2024年9月底止首三季度，美的營業收入3190億元人民幣，按年增長8.05%；淨利潤約317億元人民幣，按年增長14.4%。



美的前景備受中外券商看好，其中，大摩認為內地家電舊換新補貼獲強勁利用，低滲透率產品類別表現突出，市場焦點都集中於補貼延長，為內需的主要動力來源，尤其美的採用雙引擎成長策略，應享有吸引的估值，維持給予“增持”投資評級，目標價92元。