拒不逮捕因尹錫悅　韓國總統警衛處底氣何來

中評社北京1月15日電／據新華社報導，本月3日，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）對被停職總統尹錫悅執行逮捕令時遭總統警衛處阻攔，雙方對峙數小時後未果。目前，警衛處處長朴鐘俊辭職，韓國法院以涉嫌妨礙執行特殊公務為由發布針對代行處長職權的總統警衛處次長金成勛的逮捕令。



據韓國媒體推測，公調處將於15日凌晨再次執行對尹錫悅的逮捕令，預計仍將遭到總統警衛處抵抗。總統警衛處是何機構？有何職權？圍繞警衛處引發何種爭議？



是何機構



韓國總統警衛處負責總統警衛工作，承擔保障總統絕對安全的職責，也是韓國唯一的警衛專職國家機構。



關於總統警衛處的組織、職務範圍等事項，由單獨制定的《總統等的警衛相關法律》作出規定。總統警衛處所屬的3級以上公務員為高級公職人員，屬於公調處的調查對象。



韓國總統警衛處的前身為1949年的景武台（現青瓦台）警察署。1963年朴正熙就任總統後，創立青瓦台警衛室，總統警衛從由警察負責轉為直屬於總統，警衛室實際上承擔了“總統親衛機構”的功能。



李明博政府時期，警衛室被劃歸總統秘書室管理，改稱總統府警衛處。朴槿惠政府時期，該機構重新升級為總統警衛室，到文在寅政府時期，警衛室再次降為警衛處。



不過，無論名稱是警衛室還是警衛處，其作為總統直屬機構的基本框架始終未變，警衛處首長的任命是總統的專有權力。