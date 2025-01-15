人民幣短線料反彈　逢低吸納

中評社北京1月15日電／據大公報報導，美國聯儲局12月議息會議曾宣布上調2025及2026年通脹預期，今年美國核心個人消費支出物價指數（PCE）預計為2.5%，早前預計為2.2%。最新公布的會議紀錄顯示，官員表達通脹風險再次上行的擔憂，不排除之後會放慢減息步伐以控制物價回暖。



美國勞工部最新數據顯示，截至1月4日止當周，首次申領失業救濟人數回落至20.1萬人，創下去年2月以來新低，按周減少1萬人。強勁的就業數據及鷹派預期刺激美匯指數反彈，衝破110大關後回落，現時正於109.5附近高位整固。



內地去年12月居民消費價格指數（CPI）按年升幅0.1%，回落至9個月來的低位，不過仍符合市場預期，2024年全年通脹升幅錄得0.2%。財新中國製造業採購經理指數（PMI）12月增速放緩至50.5，但仍連續3個月位於擴張區間，期內服務業PMI錄得52.2，較11月回升0.7個百分點，為2024年6月來最高。



美匯高位震蕩令多只外幣偏弱



美匯指數高位震蕩令多只外幣近期走勢偏弱。美元兌離岸人民幣昨日於7.346附近上落，逼近歷史高位，不過技術指標來看，14天相對強弱指數RSI亦逐漸靠近超買區間，不排除短線會出現技術性回吐。因此認為人民幣短線可逢低分段買入，以捕捉反彈機會，初步目標價7.3。



展望今年，預期離岸人民幣走勢偏中性。並因為預期中央會加大利率刺激經濟以帶動物價出現合理升幅，美元兌離岸人民幣將於6.97至7.37水平區間上落。