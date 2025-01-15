科網股回勇　美團京東各飈5%

京東集團（09618）（圖片來源：大公報） 中評社北京1月15日電／據大公報報導，港股連跌六日後，昨日終於有反彈。恒指19000點心理大關失而復得，最高升至19318點，升444點，收市報19219點，升345點或1.83%。成交額回升至1576億元，較上日多236億元。



入市消息有：內地去年12月新增信貸1萬億元人民幣，勝預期，而全年計則新增信貸達18億元人民幣，流動性的增加，有利工商百業，亦有利股市。



科網股回勇，是昨市的一大特點。恒生科技指數升3%，遠大於恒指的升幅。熱門科技股中，美團（03690）收144.3元，大升5%。最新的消息是足療按摩產業成為美團的新增業務之一，在去年頭十一個月內，美團共售出足療團購1.5億份，預期今年內，內地按摩足療產業市場規模將達到7000億元人民幣，線上用戶占比逾43%。



與美團一齊撐起科技股的還有騰訊（00700）、小米（01810）、京東（09618）等。京東是另一只升幅逾5%的科技股，其他升幅在2%左右。有消息說，今年春節京東科技將發薪20個月，以示盈利與員工同享。還有，小米手機銷量已晉升至全球第三，這亦是推升小米的另一個原因。



內銀本地地產股靠穩



內銀股昨日表現平穩，有若干進賬。四大國有商銀中，以建設銀行（00939）升1.5%居首，工商銀行（01398）升0.6%次之，其餘中國銀行（03988）及農業銀行（01288）升約0.5%。至於其他國企銀行，以招商銀行（03968）升4%最引人注目。