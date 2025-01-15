全國台聯第三十一屆台胞青年冬令營在京開營

1月14日，空軍藍天幼兒藝術團成員在兩岸青年聯歡晚會上表演舞蹈節目。新華社記者 杜瀟逸 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京1月15日電／據新華社報導，由中華全國台灣同胞聯誼會主辦的第三十一屆台胞青年冬令營14日在北京開營，約300名台青營員參加開幕式及兩岸青年聯歡晚會，大陸多地分營線上同步收看。



本屆台胞青年冬令營以“青春相融 築夢同行”為主題，在黑龍江、內蒙古、河北、重慶、甘肅、寧夏、新疆等17個省區市，開展冰雪運動、年俗風情、歷史文化等主題的特色分營活動。



全國台聯會長鄭建閩致辭表示，當前，中華民族偉大復興進程不可逆轉，中國式現代化的前景更加廣闊，許許多多的台灣同胞在祖國大陸找到了實現夢想的舞台，親歷了祖國大陸日新月異的發展變化，在中國式現代化進程中實現了自身夢想和人生價值。希望兩岸青年朋友通過冬令營相互交流，增進瞭解，成為好朋友好夥伴，共同肩負時代重任，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。



台灣輔仁大學體育系學生蔡尚麟表示，此前活動給他帶來了滿滿的美好回憶，期待這次可以“細細品味，看到更多沒看過的大陸風景”。他希望台灣青年朋友珍惜機會，在學術交流與文化體驗中收穫友誼與成長。