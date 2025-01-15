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尹錫悅成為韓國憲政史上第一個被逮捕的總統
http://www.CRNTT.com   2025-01-15 14:26:08


　　中評社北京1月15日電／據新華社報導，韓國共同調查本部15日表示，已執行對尹錫悅總統的逮捕令，尹錫悅正乘坐警衛車輛被押送前往高級公職人員犯罪調查處。尹錫悅是韓國憲政史上第一個被逮捕的現職總統。

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