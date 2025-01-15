美債危機漸近　巨額債務將到期

近期美債基金沽壓非比尋常，預示美國債務風暴隨時一觸即發。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月15日電／據大公報報導，美國國債價格跌勢未止，失去了避險的功能，尤其是美國今年有接近3萬億美元國債到期，有需要進行再融資，美債價格勢將面臨更大沽壓。近月有大型美國國債ETF產品出現破紀錄的走資規模，預示美債危機已逼近眉睫。



新年伊始，美國股債資產遭拋售，是一個不祥之兆，預示美國可能進入動蕩之年。事實上，華爾街股市備受沽壓，延續去年沽壓，不少市場人士質疑過去兩年大升逾五成的標普500指數，今年還有多少上升空間，加上特朗普政府即將上台，美國政經政策將有重大變數，投資者紛紛沽貨套現，這是近期美股基金錄得資金淨流出的重要因由，反映美股市場樂觀情緒出現新變化。



美債ETF重挫 資金流出破紀錄



不過，從美股出逃的資金，未見轉投美債市場避險，紓緩美債沽壓。事實上，美債價格跌跌不休，好像對美國聯儲局減息等任何利好消息都沒有反應，可知道美債已陷入結構性調整的困局。換言之，全球都在看空美國，積極推進去美元化、減持美債資產。美聯儲去年下半年3度減息累積達1厘，但美債價格不升反跌，追蹤美國國債表現指數在2024年整體回報接近零，令投資者大失所望。前數年在加息周期下，美國國債價格跌多升少，2021及2022年都呈現負回報，跌幅分別為2.3%及12.5%，2023年則回復正回報，卻是衹有4.1%，而今年開局僅約半個月，美國國債整體回報又迅速再見紅，下跌約0.9%。由此可見美國國債表現十分反復波動，已失去避險資產的功能。



23萬億債務再融資 沽壓非比尋常



值得留意的是，投資者持有美債開始失去耐性，貝萊德旗下一只20年期以上的美國國債ETF，在去年12月錄得破紀錄的走資規模，涉及金額為53億美元，相當於413億港元。美債基金在年終日子出現大走資並不尋常，預示未來將有大件事發生，債市恐現大震蕩，資金趁機出逃。



再觀看另一數據，總值逾36萬億美國政府債務，每年利息支出萬億美元，債務可持續性令人懷疑，正如富商馬斯克所言，美國快要破產了。由於特朗普上台挑動關稅戰、貿易戰，通脹勢必惡化，美聯儲難以減息，甚至掉頭加息，令市場持有美債信心進一步下降，隨時引爆美債危機，成為當前最大金融風險。