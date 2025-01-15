珀岸周六盡推281夥　收票超額逾十倍

李炳餘（左）及辜錦波（右）公布黃金海灣.珀岸原價加推65夥，總數281夥周六進行首輪銷售。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月15日電／據大公報報導，新盤逐個排隊上陣。旭日國際旗下屯門黃金海灣.珀岸，原價加推全新65夥，同步落實周六進行首輪開售，盡推首3張價單共281夥，相對3200個登記，超額逾10倍。



旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，發售當日將劃分三個揀樓組別，S組屬員工組別優先，緊接的A組屬大手組別，可購2至5夥，規定須認購1夥三房或指定兩房，同時限購1夥一房。最後的B組可購1至2夥。



李炳餘續稱，項目共發出3張價單累計281夥，鐵定周六全數盡推，涵蓋72夥開放式戶、113夥一房戶，77夥兩房及19夥三房戶，折實242.2萬至733.6萬元，折實呎價7941至12073元，折實平均呎價約10064元，總定價市值逾11.8億元。約四成單位折實價低於300萬元。



集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，剛加推的3號價單涉及65夥，實用面積312至655方呎，折實283.8萬至733.6萬元，折實呎價9096至12073元，折實平均呎價10538元，撇除樓層及景觀因素屬原價加推。



項目過去7日累收約3200票，相對首輪發售夥數計，超額認購約10倍，周四晚上8時截票。



世茂延坪道豪宅推13夥招標



此外，世茂集團（00813）發展的石硤尾延坪道BEACON PEAK，首份銷售安排昨日出爐。推出13夥全屬1200方呎以上的三房及四房大單位招標，集中於第2及第6座的中高層，實用面積1276至1711方呎，面積最大的1711方呎為第2座20樓A室，四房雙套連工作間間隔，設私人升降機大堂。招標期由本周六至3月19日，採取每日招標及截標模式發售。



據招標文件所見，該批發售單位設有3項付款計劃，包括90天成交期的計劃，180天成交期的計劃，可享提早成交優惠。另有自定成交期的付款計劃。