Z世代寧買比特幣更勝置業　57%五年不轉工

中評社香港1月15日電“有錢就買磚頭”不再是新世代的資產配置首選，一項調查發現，在資產配置全球化趨勢的推動下，美股及虛擬貨幣成為2025年最被看好資產，其中1997年至2006年出生的Z世代甚至認為，與“擁有100萬元上車盤首期”相比，持有“兩枚比特幣”更能為他們帶來安全感，該個年齡群體對虛擬貨幣前景樂觀的比例，高達45%，相反衹有15%看好房地產前景；22%的Z世代打算增持虛擬貨幣，打算買樓者卻僅得5%。



信報財經新聞報導，該項由富途證券發表的《2025香港個人投資者調查報告》，訪問富途平台逾2000名香港用戶，瞭解其收入結構及投資偏好，結果顯示，以10分為滿分，港人的收入安全感，衹有6.43分僅僅及格；工作穩定性方面，57%受訪者表明，5年內不考慮轉工，當中24%甚至有意做一世。



調查又反映，港人對經濟不確定性的評分達7.18分，普遍認為目前經濟環境充滿挑戰；從理財角度看，與其透過縮減開支、開拓副業或工作轉型，港人更傾向增加投資以獲取被動收入，55%受訪者表示此舉能提升安全感，其次是進行多元資產配置以分散風險（41%）；相比起“兼職秘撈”，投資已成為港人“最強副業”。



至於投資偏好，87%受訪者認同，多元化投資策略有助應對經濟下行風險，當中投資經驗、收入愈高的受訪者，投資組合更多元；在年薪過百萬元受訪者中，25%擁有逾5個收入來源、34%使用逾一半收入進行投資，高收入人士偏好高波動性資產，如期貨期權、外滙及虛擬貨幣；逾42%高收入人士曾投資虛擬貨幣，其中66%成功獲利；展望2025年，股票、虛擬貨幣及基金仍是他們的三大首選增持資產。



根據富途牛牛平台數據，去年港人投資品類進一步多元化，股票及基金屬最受歡迎投資項目，虛擬貨幣則成為增長最快的資產類別；期內美股吸引力持續攀升，且最受Z世代青睞；截至去年底，Z世代的美股持倉所佔比例，是X世代（1980年或以前出生）的近1.5倍。



以交易頻率統計，2024年最熱門五大板塊，順序為AI科技、新能源、WSB熱門概念股（美國討論網站熱捧股）、虛擬貨幣概念股，以及健康醫藥；而2025年最被看好產業，包括AI科技、健康醫療、新能源、必需消費品及金融。