華潤油塘倉申重建商住　供應342夥

華潤置地於前年完成收購油塘東源街4號華東貨倉後，現初步落實發展內容，擬建為1幢商住大廈樓高22至28層。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月15日電／據大公報報導，華潤集團近年積極擴展本地房地產市場，其華潤置地（01109）現申請重建所持有油塘華東貨倉為商住大廈，擬提供342個中小型單位。另邊廂，佳明控股（01271）位於粉嶺聯發街的商住重建項目，最近終完成換地手續，涉及1644萬元補地價，每呎樓面補價不足500元。＼大公報記者 樓向陽



華潤置地於前年完成收購油塘東源街4號華東貨倉後，現初步落實發展內容，向城規會申請將住宅地地積比率5倍升至6倍，以善用土地資源，增加房屋供應。該貨倉占地約2.6萬方呎，擬建住宅樓面逾15.62萬方呎，料提供342個單位，平均面積460方呎，可容約860人居住。另項目會有兩層零售餐飲商場，涉及樓面約2.34萬方呎；再配合對開的海濱長廊，打造一個臨海居住社區。擬建成1幢商住大廈樓高由22至28層，另加兩層停車場地庫，預計可於2032年落成。



毗鄰親海駅與蔚藍東岸



據悉，華東貨倉大廈老牌業主在2017年標售4層樓面，占整幢大廈逾四成業權，最終獲華潤置地以約3.98億元購入，呎價約4023元。發展商低調收購餘下業權，包括在今年初以約1.4億元購入3樓全層，面積2.47萬方呎，呎價約5668元，預計已經統一業權。而該地周邊發展中及已發展的項目包括越秀地產的東源街項目、長實（01113）親海駅、會德豐的Peninsula Eas，以及五礦地產的蔚藍東岸等。



華潤近年積極參與競投政府土地、所持長沙灣潤發貨倉轉商住用途、和與新世界（00017）合作發展北部都會區項目等。而華潤集團旗下的華潤隆地，近年又大肆收購本港各區商場，包括逾20億元購入房協所持5個商場、13.6億元購入大埔運頭塘新城商場及停車場、5.4億元購入將軍澳藍塘傲商場等；並又傳正洽購尖沙咀K11 Art Mall、太古城中心一籃子舖位、旺角MPM商場等。



新世界粉嶺換地補價18.2億



此外，佳明控股（01271）於2020年底斥約1.4億元購入的粉嶺戲院舊址，現已重建為1幢商住大廈，並已平頂，發展商預計今年中以現樓方式出售。該項目最近亦已跟特區政府完成換地協議，補地價僅1644萬元。該項目的地盤面積約6780方呎，以項目純住宅發展的樓面約3.39萬方呎計，即每呎樓面地價只約485元，若連購入價在內，項目的每呎樓面地價逾4600元。