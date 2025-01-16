王建民：台當局海外廣設華語文中心為那般？

閩南師範大學兩岸一家親研究院名譽院長、教授王建民（中評社圖片） 中評社北京1月16日電（作者 王建民）近年來，民進黨當局積極推動海外“華語文教育”，廣設“華語文學習中心”，似乎在推廣中華文化，與其大力推動的“文化台獨”背道而馳，是矛盾的。其實不然。這是民進黨當局的重要政治陰謀，是其“抗中去中”與“文化台獨”的一部分。其主要目的是在海外與中國大陸展開文化較量，積極配合美西方對抗中國大陸海外孔子學院發展，拓展國際文化空間。特別是極力避免使用“中國”或“中華”兩字，在教授漢語與中國傳統文化的同時極力宣傳“台灣文化”、“台灣價值”，有著強烈的“台獨”用意。



台灣海外華文教育有較長的歷史，始於上世紀50年代。李登輝、陳水扁執政期間，在強化“本土主義”思想下，台灣華文教育開始強調“台灣特色”，宣傳所謂的“台灣本土文化”。2003年12月，台“行政院”成立“國家對外華語文教育政策委員會”。2008年國民黨重新上台執政後，馬英九當局也在境外設立“台灣書院”，重點展現“具有台灣特色的中華文化”。蔡英文執政時期，台灣華語文教育已有明顯的“台獨”傾向，儘管延續了“華語文”用法，但民進黨當局成立的所謂“台灣華語文學習中心”，其英文名為“Taiwan Center for Mandrin Learning”，就是要避免出現“中國”或“中華”字眼，其實就是另一種“去中國化”行動。民進黨並不諱言，宣揚讓“台灣華語言正式取代中國語”。



文化、教育、語言領域一直是民進黨“去中國化”的“文化台獨”重點目標，全力推動。但在國際社會搞“文化台獨”則相對困難，就採取了取巧的“折衷辦法”，在海外漢語教育中使用了“華語文教育”或“華語文學習”。如果不用“華語文”，直接用“台語文”很難推行。況且，過去國民黨當局在海外推行華語教育有很長的歷史，民進黨當局還得利用這一重要資源，才能延續與推廣。但為與中國大陸區隔或對抗，在前面加上了“台灣”兩字，成為“台灣華語文教育（學習）”。儘管民進黨當局不承認一個中國，大搞“文化台獨”，但並不拒絕使用“華人社會”概念，還有意模仿新加坡建立一個主權獨立的台灣“華人社會國家”。可見，使用“華語文”是民進黨的重要“台獨”策略。

