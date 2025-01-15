科大籌辦醫學院　顧問小組首開會

科大校董會顧問小組於上月舉辦首次會議，討論建設新醫學院的原則。（大公報） 中評社香港1月15日電／正積極籌辦本港第三間醫學院的香港科技大學，其去年11月成立的校董會顧問小組於上月舉辦首次會議，討論建設新醫學院的原則。顧問小組成員期待，新課程能以創新為策略定位，亦認同以“第二學位”的形式開辦醫學課程。



大公報報導，科大校董會顧問小組於2024年11月成立，旨在向科大校董會就成立新醫學院的計劃提供專業及策略性意見。成員包括小組主席梁智鴻醫生、倫敦帝國學院的Ara DARZI勳爵、何大一教授、2006年諾貝爾化學獎得主Roger KORNBERG教授，及清華大學的黃天蔭教授。



擬以“第二學位”形式開辦課程



會議於香港深夜時分展開，歷時近兩小時，全體科大校董會顧問小組成員均有出席。是次討論圍繞建設新醫學院的原則。成員一致認為科研是推動香港醫藥和醫療實踐進一步發展的基石。而新醫學院的首要目標正是培育學生成為具備科研思維的優秀臨床醫生，確保他們能有充足準備，以應對未來挑戰。



顧問小組成員亦期待新課程能以創新為策略定位，並與香港現時兩所醫學院的教學相輔相成。他們認同以“第二學位”的形式開辦醫學課程，因為學士畢業生不但更為成熟，亦更具社會經驗。顧問小組期望這種課程所培育的醫生，不只專注於求診人士所患的疾病，更能關顧到他們的整體福祉，以提供更全面的治理和看護。此外，小組成員亦對吸引全球頂尖學者加入新醫學院充滿信心，認為科大不僅能提供豐富的教研機會，還擁有先進的設施。



顧問小組主席梁智鴻形容是次會議的討論甚具建設性，全體成員的出席更充分顯示他們對科大籌建新醫學院的支持和熱忱。“透過新醫學院的成立，我們將致力吸引全球醫學人才及促進國際合作，以支持香港發展成為國際醫療培訓、研究和創新樞紐。”