中評社北京1月15日電／網評：關稅威脅下，美國人開始“囤貨”？



來源：中央廣電總台國際在線 作者：國際銳評評論員



“加征關稅將推高物價、加劇通脹”“不利於工人和美國的長期利益”“美國供應鏈和製造商將深受其害”……隨著美國新一屆政府上台臨近，美國國內對美發起新一輪關稅戰的擔憂日益上升。



2018年3月，時任美國總統特朗普宣布對從中國進口的商品大規模加征關稅，挑起中美經貿摩擦。2021年以來，拜登政府延續了加征關稅措施。去年11月，美國候任總統特朗普聲稱，將在上任第一天就簽署行政令對中國商品額外徵收10%的關稅。過去幾年的事實證明，美對華關稅戰傷人害己，埋單的主要是美國民眾和企業。是否要繼續為錯誤做法付出代價？美國新一屆政府需仔細掂量。



近期，美國有線電視新聞網（CNN）報導了華盛頓州塔科馬市市民赫歇爾·威爾遜的故事。自美國大選以來，他已經囤積了300美元的商品，並計劃之後每月再多花100美元囤貨，原因是擔心美政府兌現關稅威脅後，自己將付出更大的代價。美國去年12月一項針對2000名美國居民的調查顯示，三分之一的人出於對未來關稅的恐懼而增加購買。



這種“囤貨”的行為並不令人驚訝。多項研究顯示，關稅壓力最終轉嫁給了美國消費者。芝加哥大學近期調查顯示，高達98%的經濟學家認為高關稅主要由美國消費者承擔。據穆迪公司早前推算，美國消費者承擔了加征對華關稅92%的成本，美國家庭每年因關稅而增加1300美元的開支。



同時，這種“漲價”對美國高通脹起到了推波助瀾作用，導致其最高通脹率一度達10%左右。正如德國美國商會主席西蒙尼·梅恩指出，一旦某國試圖用關稅對本國貿易進行保護，就會導致物價上漲、商品交換變得困難。這種人為的限制會導致經濟增長停滯。