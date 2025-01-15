去年我國人民幣貸款增加18.09萬億元

中評社北京1月15日電／據人民網報導，中國人民銀行發布的最新數據顯示：2024年全年，我國人民幣貸款增加18.09萬億元。截至2024年末，我國本外幣貸款餘額259.58萬億元，同比增長7.2%，人民幣貸款餘額255.68萬億元，同比增長7.6%。



據初步統計，2024年全年，我國社會融資規模增量累計為32.26萬億元，其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加17.05萬億元。截至2024年末，我國社會融資規模存量為408.34萬億元，同比增長8%，其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為252.53萬億元，同比增長7.2%。



在流動性合理充裕，貨幣信貸和融資總量合理增長的同時，我國信貸結構持續優化，進一步加大對重大戰略、重點領域、薄弱環節的資金支持。截至2024年末，製造業中長期貸款餘額13.97萬億元，同比增長11.9%；“專精特新”企業貸款餘額4.26萬億元，同比增長13.0%；普惠小微貸款餘額32.93萬億元，同比增長14.6%。以上貸款增速均高於同期各項貸款增速。



在利率方面，2024年我國社會融資成本下降，貸款利率保持在歷史低位水平。12月份新發放企業貸款（本外幣）加權平均利率約為3.43%，比上年同期低約36個基點；新發放個人住房貸款（本外幣）利率約為3.11%，比上年同期低約88個基點，均處於歷史低位。



“隨著一攬子增量政策效果逐步顯現，金融對實體經濟支持力度保持穩固。”招聯首席研究員董希淼認為，近5年來，我國貨幣政策對實體經濟支持力度持續較強，央行創設了一系列結構性貨幣政策工具，加大對重點領域和薄弱環節的支持力度。從貨幣政策實施效果看，5年來我國社會融資規模、廣義貨幣（M2）和信貸等指標增速總體高於名義經濟增速，金融機構人民幣貸款加權平均利率由5%以上降至3%左右，為經濟高質量發展營造了良好的貨幣金融環境。