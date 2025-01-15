中評社北京1月15日電／網評：一如既往抓好“米袋子”“菜籃子”



來源：光明日報 作者：周東娜



農業農村部農情調度顯示，目前，全國在田蔬菜面積8300多萬畝，同比增加80多萬畝，預計全國蔬菜生產繼續保持好勢頭，能夠有效保障春節供應。我國糧食和重要農產品穩產保供，中國人的飯碗端得更穩了。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視糧食安全。自2015年起，我國糧食產量連續10年保持在1.3萬億斤以上，2024年糧食總產量14130億斤，創歷史新高，與此同時，“菜籃子”產品市場供應充足。我國糧食產量穩步增長，重要農產品供給水平不斷提升，農業生產能力顯著增強。



保障糧食安全既要看產量，也要看糧食生產能力。耕地是糧食生產的根基，我國人多地少的國情沒有變，耕地“非農化”“非糧化”問題仍較突出，要切實加強耕地保護，全力提升耕地質量，提高耕地生產能力，把牢糧食安全主動權。數據顯示，2021年至2024年，全國耕地總量連續3年實現淨增加，耕地面積達到19.18億畝，牢牢守住了18億畝耕地紅線。抓好糧食和重要農產品穩產保供，須扎實推進新一輪千億斤糧食產能提升行動，穩定糧食播種面積，把糧食增產潛力放到大面積提高單產上，通過穩面積、增單產兩手發力保障糧食生產。除了用好傳統耕地資源外，還要多途徑開發食物來源，樹立大食物觀，構建多元化食物供給體系。



農業科技創新對提高農業綜合生產能力至關重要。建設農業強國，推進農業農村現代化，必須高度重視農業科技進步，加快實施創新驅動發展戰略，深入實施種業振興行動，強化農業科技和裝備支撐。種子是農業的“芯片”，近年來種業振興行動持續推進，從源頭上保障糧食安全和農業現代化主動權。通過協同攻關，關鍵核心技術實現突破，國產白羽肉雞打破種源100%依賴進口局面、“中油早1號”創造了“稻稻油”三熟制模式下油菜百畝機收實產新紀錄、自主培育12個南美白對蝦新品種市場占有率達35%。農業科技和裝備支撐增強，有效驅動農業生產力提高，為實現農業農村現代化，提高農業綜合生產能力賦能。強化農業科技和裝備支撐，還能有效推動良田、良種、良機、良法、良制深度融合，挖掘單產提升潛力，推動我國形成集約、高效、安全、持續的現代農業，提高農業生產科技水平，推動農業現代化。