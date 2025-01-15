中評社北京1月15日電／網評：瞄准基層焦點，深入糾治形式主義



來源：光明日報 作者：楊彬彬



形式主義、官僚主義是頑瘴痼疾。當前，隨著數字化、網絡化、智能化的發展，形式主義出現了新花樣、新變種、新樣態。比如，一些應用程序使用過程中，出現了強制使用、過度留痕、多頭填報、濫用排名、數據造假等現象。



形式主義實質上是主觀主義、功利主義，其根源是政績觀錯位、責任心缺失、功利心作祟，這違背了實事求是的黨性原則。當前，力戒形式主義，就是要堅持科學思維、系統觀念，謹防主觀主義侵蝕、官僚主義影響、躺平心態干擾，堅決反對不作為、亂作為、假作為的現象，務實擔當，提升廣大基層黨員幹部幹事創業的勁頭。



堅持問題導向，直面現實問題。反對形式主義不能僅停留在紙面和口頭上，關鍵在於轉化成實際行動和工作實效。杜絕用形式主義反對形式主義，要緊密結合本地區、本部門實際，從困擾基層的堵點難點入手，瞄准基層治理中存在的不良現象，對准焦距、找准穴位、抓住要害，緊盯問題，下真功夫，持續推進整改整治。通過全面檢視、靶向糾治，持續為基層鬆綁減負，充分調動基層黨員幹部幹事創業的積極性、主動性、創造性。



深入糾治形式主義，要善於抓本源、抓根本、抓主線，注重從思想觀念、工作作風和領導方法上找准症結根源。科學分析形式主義的表現形式，深入研究形式主義的根本動因，科學把握形式主義的基本特點，從思想上正本清源、從規範上建章立制、在責任落實上動真碰硬、在源頭治理上防患未然。要統籌為基層減負與賦能，推動資源、服務、管理向基層下沉，激發全黨全社會創造活力，提振黨員幹部幹事創業的精氣神，更好服務人民群眾。