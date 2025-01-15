1月2日，新華網第十五屆“縱論天下”國際問題研討會在北京新華網總部舉辦。圖為北京大學國際關係學院教授王勇在進行主題演講。（圖片來源：新華網） 中評社北京1月15日電／據新華網報導，北京大學國際關係學院教授王勇近日在參加新華網第十五屆“縱論天下”國際問題研討會時表示，世界經濟正在尋找新的增長點。新興經濟體出現了高增長領域，南南貿易增長較快，以新技術為代表的第四次工業革命，正在推動全球經濟新發展。



王勇認為，全球經濟正進入新的“低增速常態”。國際貨幣基金組織、經合組織分別預計2025年全球GDP增長3.2%和3.3%。



王勇表示，世界經濟正在尋找新的增長點。儘管現在世界經濟恢復性增長的動力有限，但也有一些亮點，這些亮點有助於世界經濟迎來復甦曙光。



一是新興經濟體出現了一些高增長領域，比如信息與通信技術、服務貿易等，且增速在加快；二是南南貿易增長較快，從2007年的2.3萬億美元增加到2023年的5.6萬億美元；三是一些發達經濟體通脹從高位回落；四是以大數據、人工智能、量子計算等新技術為代表的第四次工業革命，正推動全球投資和貿易的新發展。



王勇認為，2025年世界經濟面臨的風險和挑戰不容低估。經合組織報告發布的“全球貿易不確定性”指數在2025年後急速拉升，反映了地緣政治衝突可能升級、貿易緊張局勢加劇、保護主義風險上升等風險。



王勇表示，首先，地緣政治因素，將給全球貿易和經濟增長帶來重大影響。新一屆美國政府的政策給全球地緣政治帶來不確定性。其次，通脹潛在風險仍存。如果美國新一屆政府上台後普遍加征關稅，或將逆轉美國原本得到控制的通脹勢頭，並對世界經濟產生外溢效應。再次，債務風險也不容忽視。美國的巨額國債問題或將危及其經濟可持續發展前景，一些新興經濟體和發展中國家也面臨債務困境。