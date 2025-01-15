中評社北京1月15日電／網評：講好中國式現代化的故事



來源：光明日報 作者：張學亮、孫迪亮



2025年1月1日出版的第1期《求是》雜誌發表習近平總書記的重要文章《以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業》。文章強調“中國式現代化是強國建設、民族復興的康莊大道”，並指出“中國式現代化作為科學社會主義的最新重大成果，在國際上引起廣泛關注”。國際社會的廣泛關注，要求我們採取多種方式講好中國式現代化的故事，通過構建融通中外的國際化敘事，將中國式現代化的面貌真實準確全面地展現出來。同時，也要善於發揮中華優秀傳統文化的力量，闡明中國式現代化的文化基因，增強敘事說服力。



中華優秀傳統文化博大精深、源遠流長，具有跨越時空、超越國度的永恒價值和深遠影響。從摩納哥親王阿爾貝二世贊嘆中國非遺面塑的精妙，到意大利女宇航員薩曼莎·克里斯托福雷蒂引用中國千年名句表達對太空的驚奇，再到太極拳、書法、中醫藥等中國文化符號海外“圈粉”。事實證明，中華優秀傳統文化是融通中外的“共同話語”。



理解了中華優秀傳統文化，就能更好理解真實的中國，更好理解中國式現代化。比如，中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化，綠色發展是中國式現代化的鮮明標識。當我們向世界講述中國綠色發展的故事時，可以從中華文化古已有之的生態智慧和生態思想講起，如“道法自然”的萬物平等觀、“釣而不綱，弋不射宿”的生態和諧觀、“以道觀之，物無貴賤”的生態保護觀等，這些古老的智慧都極具歷史穿透力和感染力。同理，當我們講“中國式現代化是走和平發展道路的現代化”時，可通過闡述“尚和合，求大同”的天下觀、“四海之內，皆兄弟也”的國際觀、“和而不同、美美與共”的發展觀等，追根溯源講清楚中國式現代化蘊含的和平基因，有效增強中國式現代化敘事的說服力和感染力。