成都春熙路：發力首店經濟，貼近青年消費

春熙路一瞥。（圖片來源：人民網） 中評社北京1月15日電／據人民網報導，雖已“百歲”，春熙路卻越來越“年輕”。瞄准青年人，營造眾多文旅新場景，打造體驗式消費業態，聚集各類品牌首店600餘家，春熙路商圈的消費新活力得到持續釋放。



裸眼3D大屏上，熊貓嬉戲。忽然，熊貓爪子抓住屏框，仿佛即將走出屏幕……



春熙路中心廣場里，游人紛紛舉起手機，將即將躍然而出的熊貓收入相機。哢嚓，一聲響過，畫面定格。



步行街邊，一排排各式各樣的小攤聚集，珍珠串、文創品、小收藏，“新十二月市”活動吸引了一眾遊客。



在四川成都的市中心，一條春熙路，囊括了百盛百貨、國際金融中心、青年磁場購物中心等眾多新老商業單元，貼近青年群體，發力首店經濟，激發消費活力，商圈規模不斷擴展，新型文商旅業態湧現，不斷激發消費新活力。



擁抱年輕人，老商街越來越年輕



百年春熙，見證歷史變遷。站在春熙路中心廣場，面朝國際金融中心大樓方向，巨型熊貓攀爬在大樓頂部一側，游人駐足街邊，與熊貓合影留念。



右手邊，現代建築和歷史樓宇交融共存。遠洋太古里商業綜合體聚集了眾多國內外知名品牌，其中不少是中國首店、四川首店。市民或茶歇，或購物，或把玩新科技產品，怡然自得。



左手邊，春熙路步行街縱深向前，百盛百貨矗立街邊。遠處，王府井商城、太平洋百貨等商業體門前，客流如織。一場場商業活動引得游人聚攏，燈光璀璨。