紀委書記談監督：持續強化政治監督

中評社北京1月15日電／據中央紀委國家監委網報導，紀檢監察機關是黨內監督和國家監察專責機關，必須圍繞黨和國家中心工作找准職責、強化擔當，準確把握政治監督在強國建設、民族復興中的定位和作用，推進政治監督具體化、精準化、常態化。浙江省杭州市富陽區紀委監委堅持以具體求深入、以精準求實效、以常態求長效，持續強化政治監督。



以具體化確保政治監督著眼細微、落到實處。政治監督不是抽象的，而是具體的。富陽區紀委監委結合經濟社會發展實際，找准本地區貫徹落實習近平總書記重要講話和重要指示批示精神、黨中央重大決策部署的重點任務、重要措施、重大項目，制定監督任務總清單，各級紀檢監察組織立足監督職責細化任務子清單，以清單化、項目化推進政治監督具體化。突出“關鍵少數”，認真貫徹落實《中共中央關於加強對“一把手”和領導班子監督的意見》，重點加強對“一把手”、同級黨委特別是常委會成員的監督，深化書記約談制度，綜合運用“黨委書記單獨談”“黨政領導集中談”“專題問題專題談”，強化“關鍵少數”面對面約談，層層壓實責任，推動全面從嚴治黨向縱深發展。



以精準化打通貫徹執行中的堵點淤點難點。富陽區紀委監委堅持圍繞精準發現問題，不斷完善監督機制，實現精準發力、靶向施策。緊盯影響改革發展的重點對象、關鍵環節，緊盯招投標、國企、金融、項目融資等重點行業領域，精準識別查處新型腐敗和隱性腐敗，更加有力遏制增量、清除存量。聚焦民生領域開展專項監督，堅決查處“蠅貪蟻腐”，持續推動解決群眾急難愁盼問題。立足清廉建設，圍繞營商環境優化，推動政府側、企業側相向而行，深化“無事不擾”制度建設，推進政務服務增值化改革，深化各領域清廉建設與經濟社會的融合互促，持續營造風清氣正的良好環境。



以常態化推動政治監督融入日常。推進中國式現代化是一個長期過程，決定了政治監督必須以常態求長效、以長效促長治。富陽區紀委監委積極探索，建立政治監督評價機制，圍繞黨中央重大決策部署落實情況和全面從嚴治黨政治責任落實情況，實行實地督導檢查，定期對各單位政治生態狀況進行全區通報，嚴肅指出重點問題，一對一反饋個性問題。緊盯權力運行，發揮區紀委監委、區委巡察、財政、審計等部門監督力量，實現黨內監督與各類監督貫通融合。探索實踐“四項監督”統籌銜接機制，用好制度、清單、流程圖、數字化平台四個抓手，立體推進紀律監督、監察監督、巡察監督和派駐監督統籌銜接，形成上下貫通、左右銜接、內外聯動的監督閉環體系，著力推動各單位聚力改革、狠抓落實。