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重慶銅梁區委書記譚慶受紀律審查和監察調查
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2025-01-15 13:35:01
中評社北京1月15日電／據中央紀委國家監委網報導，重慶市銅梁區委書記譚慶涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受重慶市紀委監委紀律審查和監察調查。
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