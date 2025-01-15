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重慶銅梁區委書記譚慶受紀律審查和監察調查
http://www.CRNTT.com   2025-01-15 13:35:01


　　中評社北京1月15日電／據中央紀委國家監委網報導，重慶市銅梁區委書記譚慶涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受重慶市紀委監委紀律審查和監察調查。

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