為實體商業植入“智慧大腦”

中評社北京1月15日電／據人民網報導，運用新技術、新模式，實現業務升級，更好滿足消費者需求，推動從傳統經營向智慧零售躍遷



用“AR魔鏡”智能試妝，在“未來商店”自己設計產品……當前，一些實體商業通過植入“智慧大腦”，讓消費變得更有意思。這就是智慧零售的魅力所在。



近期，多部門聯合發布《關於完善現代商貿流通體系推動批發零售業高質量發展的行動計劃》《零售業創新提升工程實施方案》，提出“加快商貿流通數字化轉型”“推動數字化賦能”，為廣大零售企業借助“數智”轉型升級釋放政策紅利。



作為商品流通的終端環節，零售業關係國計民生，是引導生產、擴大消費、保障民生的重要載體，在繁榮市場、暢通經濟循環等方面發揮著重要作用。多年來，我國零售業市場規模持續擴大，線上零售業更是呈現快速增長態勢。2024年1至11月，全國網上零售額達14萬億元，同比增長7.4%。



同時要看到，我國零售業經營主體眾多，存在發展不平衡、優質供給不足等問題，亟須進一步優化調整。目前，以大數據、雲計算、人工智能等為代表的數字技術蓬勃發展，為零售業轉型提供了技術支撐。同時，人們消費理念和需求也在不斷變化，適應消費趨勢變化、加快數字化轉型成為零售業的“必答題”。培育行業發展新動能、實現零售業數字化轉型是一項系統工程，需要綜合施策、久久為功。



如今，許多傳統零售企業選擇與數字化服務商合作，在供應鏈優化、全渠道融合、客戶關係管理等各環節，積極開展數字化實踐。比如，有些服務商通過提供小程序商城、會員管理系統以及營銷自動化工具，幫助零售企業收集、整合和分析數據，據此實現精準化營銷和個性化服務。更重要的是，打造良好的數字化零售生態。通過大型流通企業技術賦能、平台賦能等方式，在數字系統、培訓、營銷、支付等關鍵環節，為傳統零售門店提供共性數字化解決方案，實現快速響應與高效運營。



“線上下單，線下30分鐘送達”，即時零售等新型消費吸引了越來越多消費者，也為眾多本地零售店店面帶來增量發展空間。線上線下融合是大勢所趨，各地區可結合本地實際，整合線上平台、線下商超和物流站點，發展即時零售、直播電商、直供直銷等新業態，探索“店倉一體”“預售＋集采集配”等新模式，以高質量零售業態供給引領和創造新消費需求。