印尼正式入群：“大金磚”合作含金量再提升

中評社北京1月15日電／據人民日報海外版報道，近日，金磚國家輪值主席國巴西宣布，印度尼西亞成為金磚正式成員。作為東南亞人口最多的國家和東盟最大經濟體，印尼加入金磚國家“朋友圈”，不僅為印尼融入全球經濟、參加全球治理增加助力，也推動“大金磚”合作高質量發展，擴大全球南方國家合作含金量。



增強“大金磚”合作代表性



1月6日，巴西外交部發布公報稱，金磚國家按照2023年8月在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人第十五次會晤商定的擴員進程指導原則、標準和程序，一致同意印尼加入金磚合作機制。



“印尼是全球人口第四大國，也是全球最大的伊斯蘭國家，經濟總量穩居世界前20位，經濟增速穩定在5%以上，擁有豐富的資源禀賦，是能源、礦產和農業出口大國，是新興市場中發展潛力巨大的典型代表。印尼加入金磚合作機制後，能提升金磚抵禦外部風險的能力，提升金磚的經濟韌性。”復旦大學發展研究院金磚中心副主任江天驕接受記者採訪時分析，印尼是金磚首個東南亞成員國，也是東盟最大的經濟體，又是東盟秘書處所在地，對金磚合作機制輻射東南亞地區具有重要意義。印尼加入金磚合作機制，有利於進一步夯實金磚經濟合作基礎，增強“大金磚”合作代表性。



印尼成為金磚正式成員，是“大金磚”合作高質量發展的重要一步。金磚合作機制於2009年由創始成員巴西、俄羅斯、印度和中國成立。2011年，南非正式加入金磚合作機制。2023年8月，金磚國家領導人第十五次會晤在南非約翰內斯堡舉行，作出金磚擴員的決定。2024年1月1日，沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞正式參與金磚國家合作。



2024年10月，印尼外交部長蘇吉約諾在金磚喀山峰會期間表示，金磚國家倡導的諸多主張與印尼外交立場高度一致，“印尼申請加入金磚合作機制並非選擇站在某一特定陣營，而是希望通過這一平台，能更加自由地為全球南方國家發聲，推動維護共同利益”。