國台辦評賴清德元旦講話：這種伎倆欺騙不了人

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 趙景彥攝） 中評社北京1月15日電（助理記者 趙景彥）國台辦發言人陳斌華1月15日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，賴清德在其元旦講話中繼續鼓吹“互不隸屬”的“新兩國論”，宣揚分裂主張，煽動兩岸敵意對抗；編造所謂“民主對抗威權”虛假敘事，企圖蠱惑島內民眾，誤導國際輿論，再次暴露其冥頑不化的“台獨”本性和升高兩岸對立對抗的險惡用心，暴露其向外部勢力獻媚輸誠的醜態和“倚外謀獨”“以武謀獨”的企圖。這種伎倆欺騙不了人，也絕對不會得逞。陳斌華表示，“台獨”勢力勾連外部勢力進行謀“獨”挑釁，是導致兩岸關係緊張、破壞台海和平穩定的禍根亂源。對此，我們半步不退讓，懲“獨”打“獨”一步不停歇。“



有記者提問：賴清德在其元旦講話中繼續兜售“台獨”謬論，鼓噪所謂“民主對抗威權”，對此有何評論？



陳斌華：賴清德在講話中繼續鼓吹“互不隸屬”的“新兩國論”，宣揚分裂主張，煽動兩岸敵意對抗；編造所謂“民主對抗威權”虛假敘事，企圖蠱惑島內民眾，誤導國際輿論，再次暴露其冥頑不化的“台獨”本性和升高兩岸對立對抗的險惡用心，暴露其向外部勢力獻媚輸誠的醜態和“倚外謀獨”“以武謀獨”的企圖。這種伎倆欺騙不了人，也絕對不會得逞。



賴清德一再重彈“民主對抗威權”的老調，卻一再打著“民主自由”的幌子幹著戕害民主的勾當。試問，濫用行政和司法資源，公然迫害主張兩岸交流和支持統一的政黨、團體與人士，這算什麼民主？大搞“綠色恐怖”，煽動民粹、撕裂社會，這算什麼民主？罔顧民意、漠視民利，粗暴剝奪台灣民眾參與兩岸交流合作的正當權益，這算什麼民主？操控媒體，豢養網軍，鉗制輿論，肆意打壓異己，製造“寒蟬效應”，這算什麼民主？揮霍百姓納稅錢，無底線“賣台”，這算什麼民主？自編自導認知戰鬧劇，製造“信息繭房”，誤導輿論，煽動“反中抗中”，這算什麼民主？一言以蔽之，民進黨當局口中的所謂“民主”，就是民進黨作主，為“台獨”服務的假民主。



“台獨”勢力勾連外部勢力進行謀“獨”挑釁，是導致兩岸關係緊張、破壞台海和平穩定的禍根亂源。對此，我們半步不退讓，懲“獨”打“獨”一步不停歇。“台獨”是絕路，統一是出路。希望廣大台灣同胞從民族大義和自身福祉出發，與我們同心同向，堅決反對“台獨”挑釁和外來干涉，共同維護台海和平穩定，共同促進兩岸交流合作，共同創造兩岸關係和民族復興的美好未來。