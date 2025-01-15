國台辦介紹去年兩岸經濟交流合作情況

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 趙景彥攝） 中評社北京1月15日電（實習記者 趙景彥）國台辦發言人陳斌華1月15日在例行新聞發布會上介紹了2024年兩岸經濟交流合作情況及對2025年兩岸經濟交流合作的展望。



陳斌華表示，2024年，在大陸經濟回暖向好的有力牽引下，兩岸經濟交流合作穩中有進，兩岸經濟融合發展不斷深化。



一是兩岸經濟交流呈現新面貌。兩岸企業家峰會年會在廈門成功舉辦，王滬寧主席代表習近平總書記和中共中央致賀信，勉勵兩岸同胞、兩岸企業家共同書寫祖國統一、民族復興的華彩篇章。京台科技論壇、海峽兩岸經貿交易會、首屆兩岸服務業大會、農博會·花博會等兩岸經貿交流活動成功舉辦，不斷拓展兩岸經貿合作的廣度和深度。台商台企踴躍參加第七屆進博會等展會，開拓內需市場，拓展發展空間。據海關總署統計，2024年，兩岸貿易總額2929.71億美元，同比增長9.4%。其中，大陸對台出口751.89億美元，同比增長9.8%；大陸自台進口2177.82億美元，同比增長9.3%。據商務部統計，2024年大陸新設台資企業7941家，同比增長1.6%。



二是深化兩岸融合發展邁出新步伐。《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》部署的重點任務穩步推進，政策配套持續完善，各項舉措初見成效。2024年1至11月，閩台貿易額852.2億元人民幣，同比增長3.2%；福建新設台資企業2117家，同比增長16%。2024年從福建口岸入境台胞92萬人次，同比增長53.3%。



三是兩岸產業合作取得新進展。海峽兩岸產業合作區、平潭綜合實驗區、昆山深化兩岸產業合作試驗區和東莞深化兩岸創新發展合作區等兩岸產業合作平台建設穩步推進。福建新設8個台灣農民創業園。一批科技含量高、產業影響大的重點台資項目相繼投產。各地結合資源禀賦和產業優勢，創新舉辦兩岸產業對接活動，引導台商台企搶抓新質生產力發展機遇，加快轉型升級、優化產業布局，扎根大陸更好更快發展。