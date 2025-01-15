國台辦談恢復大陸居民赴台旅遊

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 趙景彥攝） 中評社北京1月15日電（助理記者 趙景彥）國台辦發言人陳斌華1月15日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，一再進行謀“獨”挑釁，是兩岸協商對話無法恢復的根本原因。恢復大陸居民赴台旅遊，關鍵在民進黨當局能否盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。



有記者提問：賴清德日前就兩岸旅遊問題受訪稱，“真正阻撓兩岸交流的是中國，並非台灣；希望跟中國在對等尊嚴下健康有序交流”，可先由台旅會、海旅會進行談判。對此有何評論？



陳斌華：賴清德在答問中以“台灣”、“中國”來指稱兩岸，是不折不扣的“台獨”分裂謬論。這再次證明，民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，一再進行謀“獨”挑釁，是兩岸協商對話無法恢復的根本原因。



我們一直積極推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。在兩岸旅遊問題上，2023年5月宣布恢復台灣居民來大陸團隊游。2024年4月、8月先後對福建居民赴馬祖、金門旅遊和赴島內團隊游作出安排，並採取措施切實推動。2024年12月，我們明確表示，樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊。