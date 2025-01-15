國台辦介紹去年兩岸人員往來和各領域交流情況

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 趙景彥攝） 中評社北京1月15日電（助理記者 趙景彥）國台辦發言人陳斌華1月15日在例行新聞發布會上介紹了2024年兩岸人員往來和各領域交流情況以及2025年的規劃。



陳斌華表示，2024年，我們積極推動兩岸交流往來正常化、常態化，支持兩岸各界開展多種形式的交流合作，兩岸人員往來和各領域交流持續恢復和擴大，為增進兩岸同胞情誼、維護台海和平穩定、推動兩岸關係發展，發揮了重要作用。主要特點有：一是兩岸交流往來取得積極進展，人員往來規模持續擴大。大陸有關方面不斷採取措施便利兩岸人員往來，實現大陸居民赴馬祖、金門旅遊，努力推動大陸居民赴台團隊游，減免台灣“首來族”參觀旅遊景區門票費用，積極支持大陸各界人士赴台交流。2024年，兩岸人員往來440.5萬人次，同比增長53.8%；其中，台灣同胞來大陸402.3萬人次，同比增長54.3%；大陸居民赴台38.2萬人次，同比增長49.2%。



二是各領域交流合作成效顯著，兩岸同胞越走越近、越走越親。一年來，兩岸各界特別是台灣各界參與兩岸交流非常踴躍，兩岸文化交流持續熱絡，民俗信仰交流內容豐富，基層交流形態多樣，教育、出版、醫藥衛生、體育、新聞、工會、婦女、少數民族、宗教等領域和界別的交流廣泛開展。數以萬計的台灣同胞特別是青年第一次來到大陸，親身感受祖國大好河山和萬千氣象，體認身為中國人的感動與榮耀。第十六屆海峽論壇、海峽兩岸中華文化峰會、兩岸共同弘揚中華文化座談會等大型活動成功舉辦，凝聚兩岸同胞加強交流合作、共同弘揚中華文化的共識和力量。



三是兩岸青年交流豐富多彩，為兩岸關係發展注入蓬勃活力。青年成為當前兩岸交流最活躍的群體。一年來，兩岸青年跨越山海、共赴青春之約，參加兩岸青年峰會、海峽兩岸青年發展論壇、海峽兩岸青年文化月、海峽青年節、台灣青年嶺南行等一系列兩岸青年品牌交流活動，譜寫了一曲曲兩岸青年雙向奔赴的動人樂章。有關方面創辦海峽兩岸青年活力嘉年華、海峽兩岸青年冰雪節、海峽兩岸校際聯盟棒球賽、兩岸青年短視頻大賽等一系列倍受台灣青年歡迎的活動，為兩岸青年交流搭建新的平台。清華大學黨委書記邱勇院士率大陸高校師生訪問團應邀回訪，得到台灣各界高度關注和熱烈歡迎；馬英九先生率台灣大學生來大陸交流參訪，與北京大學、中山大學師生熱絡互動。