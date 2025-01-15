國台辦：“十項措施”一周年台胞來閩大幅增長

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 趙景彥攝） 中評社北京1月15日電（助理記者 趙景彥）國台辦發言人陳斌華1月15日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，國家出入境管理局支持福建建設兩岸融合發展示範區十項出入境政策措施實施一年來，閩台人員往來持續熱絡，台胞辦事更加方便快捷，台胞在福建居住生活更加便利，受到了廣大台胞的普遍歡迎，有力助推兩岸各領域融合發展走深走實。



有記者提問：1日，國家出入境管理局支持福建建設兩岸融合發展示範區十項出入境政策措施施行滿一周年。請介紹“十項措施”施行以來取得哪些成效？



陳斌華：國家出入境管理局支持福建建設兩岸融合發展示範區十項出入境政策措施實施一年來，閩台人員往來持續熱絡，台胞辦事更加方便快捷，台胞在福建居住生活更加便利，受到了廣大台胞的普遍歡迎，有力助推兩岸各領域融合發展走深走實。



一是台胞來閩人數大幅增長。2024年，台胞在福建申請辦理台胞證35.9萬人次，同比上升25%，已經超過2019年水平。從福建入境的台胞92萬人次，同比增長53.3%，福建作為台胞台企登陸第一家園的地位日益凸顯。



二是台胞服務體系更加完善。2024年，台胞申請來閩定居人數持續增長，其中既有深耕大陸多年的企業家，也有剛剛步入社會的“後生仔”，優質高效的出入境服務為台胞在閩生活、創業、學習、工作提供了有力保障，福建已經成為台胞築夢、追夢、圓夢的第一家園。



三是台胞在閩生活更加便利。國家出入境管理局持續推進在福建建設台胞證便利化應用示範區，為台胞免費提供實時身份核驗服務，便捷辦理政務、公共服務和互聯網應用事項，目前台胞在閩持用台胞證可享有交通、金融、電信等16個領域242項服務便利。

