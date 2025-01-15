國台辦：民進黨當局炒作“大陸威脅”不會得逞

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 趙景彥攝） 中評社北京1月15日電（助理記者 趙景彥）針對民進黨當局宣稱“已查知部分民眾領有‘中國身份證’將擴大查察”；“若持有大陸身份證民眾越來越多，恐加劇‘國安風險’”等言論，國台辦發言人陳斌華1月15日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，民進黨當局有關說法是其操弄“認知作戰”、施行“綠色恐怖”的又一伎倆。台灣居民來大陸學習、工作、生活或定居，這是他們的自主選擇。民進黨當局借機炒作“大陸威脅”，恐嚇限制台灣民眾的自主選擇，剝奪他們得到更多更好發展的機會，不得人心，也不會得逞。



有記者提問：島內有人稱“大陸拉攏台胞辦身份證”，賴清德對此稱，“民眾勿因一時利益走入歧途，民主無價、自由不能折現”；民進黨當局宣稱，已查知部分民眾領有“中國身份證”，將擴大查察；若持有大陸身份證民眾越來越多，恐加劇“國安風險”。對此有何評論？



陳斌華：民進黨當局有關說法是其操弄“認知作戰”、施行“綠色恐怖”的又一伎倆。台灣居民來大陸學習、工作、生活或定居，這是他們的自主選擇。民進黨當局借機炒作“大陸威脅”，恐嚇限制台灣民眾的自主選擇，剝奪他們得到更多更好發展的機會，不得人心，也不會得逞。



“兩岸同胞一家親”，對於台灣居民看好大陸發展前景，選擇到大陸落戶，我們表示歡迎，將依法依規予以審批辦理。今後，我們將持續為台灣同胞來大陸學習、就業、創業創造更好條件，提供更大空間，歡迎廣大台灣同胞把握機遇，來大陸實現自身更大更好發展。

