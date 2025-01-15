深度解讀：尹錫悅被捕，接下來呢？

1月15日，警察在位於韓國首爾的總統官邸附近維持秩序。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月15日電／據新華社報導，韓國共同調查本部15日宣布已執行對總統尹錫悅的逮捕令。尹錫悅乘坐警衛車輛被押送前往高級公職人員犯罪調查處（公調處），成為韓國憲政史上首個被逮捕的現職總統。接下來他將面臨怎樣的流程？



韓國媒體報導，公調處當地時間11時在中央政府果川辦公樓的公調處辦公室對尹錫悅進行調查，隨後將把其移送至首爾拘留所羈押，並考慮全程錄音錄像。由於沒有現任韓國總統被關押在拘留所的先例，相關方面正在討論警衛、警備和禮遇水平等事宜。



根據法律規定，公調處在逮捕尹錫悅後，只能拘留48小時進行偵訊，之後必須決定是否申請拘留令，延長拘留期限最多20天，否則就要放人。



據韓國媒體披露，公調處準備了大量調查問題，涉及尹錫悅宣布緊急戒嚴事件經過、是否指示逮捕主要政治人物、是否試圖令國會職能癱瘓、是否謀劃第二次緊急戒嚴等。



韓國憲法法院當地時間14日舉行尹錫悅彈劾案第一次正式辯論，尹錫悅缺席庭審。憲法法院根據韓國法律宣布結束當天審判。第二次辯論將於16日舉行。目前看，尹錫悅若接受48小時的偵訊，預計將繼續缺席。



憲法法院此前已宣布在1月14日至2月4日間就彈劾案舉行5次正式辯論。後續視情況可能增加辯論次數。